‘Oto kapan’ operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı

Asayiş Daire Başkanlığı ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekiplerince, deprem, trafik kazası ve araç yangını sonucu ağır hasar alarak tamiri mümkün olmayan araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin çalıntı, aranan, yakalamalı/hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılmak suretiyle 'change' işlemi yapılıp, üçüncü kişilere satarak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

'Oto kapan' adı verilen operasyonda Konya'da 21 ve başka illerde bulunan 16 araca el konuldu. 31 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda araç satış sözleşmesi, vekâletname, tescil kaydı bulunmayan plaka ve araç ruhsatı ele geçirildi.

Ele geçirilen change araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 75 milyon TL olduğu, soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, şüpheliler arasında yaklaşık 25 milyon TL suçtan kaynaklandığı değerlendirilen para transferleri tespit edildiği belirtildi. Şüpheli hakkında 'Oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı.