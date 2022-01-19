Oto lastikçi de patlama! 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Ankara’da oto lastiği satışı yapılan bir iş yerinin giriş katında meydana gelen patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken çıkan yangın çevredeki iş yerlerine sıçradı. Yangın sonucu 3 iş yeri kullanılamaz hale gelirken, patlama sırasında 1 kişi yaralandı.
AnkaraEtimesgut Bağlıca Mahallesi oto lastiği satılan bir iş yerinin giriş katında gece saatlerinde meydana gelen patlama sonrası iş yerinde yangın çıktı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler ise çevrede paniğe neden oldu.
Patlama sesine uyanan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sırasında lastikçide bulunan 1 kişi yaralı halde itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın sonucu 3 işyeri kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, patlamanın şiddetiyle iş yerinin arka tarafındaki duvar yıkıldığı öğrenildi.