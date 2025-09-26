Oto masası polislerinden suç örgütlerine büyük darbe! 47 motor çalan 23 şüpheli gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının Soruşturma kapsamında yapılan projeli çalışma yapıldı. Şüphelilerin ve Suça Sürüklenen Çocukların İstanbul genelinde çeşitli marka ve modellerdeki motosikletleri park halinde çaldıkları, çalmış oldukları motosikletlerle başka motor hırsızlığı eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.

AMAÇLARINA ULAŞAMADILAR



Aynı şüphelilerin çalmış oldukları motosikletleri farklı suç gruplarına satmak istedikleri, farklı grupların ise çalıntı motosikletlerle Kasten Yaralam, İş yeri kurşunlama ve tehdit ve Uyuşturucu madde ticareti suçlarını gerçekleştirmek amaçlı kullanmak istedikleri tespit edildi. Ancak bu çalınan Motosikletlerin Yeni Nesil Suç Örgütlerine devredilmesi yapılan çalışmalarla engellendi.

42 MOTOR ELE GEÇİRİLDİ



Şüphelilerin 47 adet Motosiklet Hırsızlığı ve Resmi Belgede Sahtecilik eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızlar tarafından çalındığı tespit edilen 42 çalıntı motosiklet Oto Masası ekiplerince yakalanarak ele geçirildi. 5 çalıntı motosikletin ele geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Şüphelilerin ve Suça Sürüklenen Çocukların yakalanarak suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla Esenyurt, Küçükçekmece, Arnavutköyve Gaziosmanpaşa İlçelerinde 23 şüpheliye yönelik Salı günü yapılan eşzamanlı operasyon neticesinde 23 şüpheli ve Suça Sürüklenen Çocuk yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğine intikal ettirildi. Suça Sürüklenen Çocuklar haklarında gerekli tahkikat yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.