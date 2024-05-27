Oto sanayiden Formula pistine

Türkiye'nin otomobil sporlarındaki genç yeteneklerinden birin olan 16 yaşındaki Emir Tanju, Formula 1 yarışçısı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İstanbul'da yaşayan Emir Tanju'nun otomobil yarışlarına olan tutkusu, otomobil tamiri ve modifiyesi yapan babası Volkan Tanju'nun Maslak Oto Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında başladı. Henüz 20 günlük bir bebekken dükkanın muhasebe işlerine bakan annesi Hatun Tanju'nun kucağında oto sanayiye ilk adımını atan Emir'in, çocukluğu spor otomobillerle iç içe geçti. Babasının ara sıra go-karta götürdüğü Emir'in spor otomobillere ve yarışlara olan ilgisi giderek arttı.9 yaşındayken Türkiye Karting Şampiyonası'ndan haberdar Emir, motor sporlarıyla ilgili eğitim verilen bir akademiye kaydolarak kendini bu alanda geliştirmeye başladı. Yeteneği ile kendini gösteren genç sporcu, çeşitli motospor takımlarında yer aldı ve henüz ilk senesinde 2018 Türkiye Karting Şampiyonası Junior Kategorisinde ikinci olup kupa kaldırdı. 2019'da aynı kategoride 7 yarışın 4'ünü kazandı, Türkiye 2'ncisi oldu. 2021'de girdiği 4 yarışın 4'ünü de 1'inci tamamladı.2021'de İtalya Napoli'de düzenlen Ayrton Senna Trophy'de ilk yurtdışı yarışında boy gösteren Emir Tanju, "En İyi Zaman" derecesini yaparak İtalyanlar'ın dikkatini çekmeyi başardı. 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nda 7 yarışın 7'sini de kazandı. İtalya'da o yıl WSK Şampiyonasında 120 kişi arasında 7'inci oldu. Bu başarısıyla Formula takımlarının ilgisini çekti. Jenzer Motorsport, ücretsiz eğitim ve test sürüşü imkanı sağladı.Emir Tanju, bu yıl ise Viola Formula Racing takımıyla F2000 Zinox Cup'ta ülkemizi temsil etmeye başladı. Başarılı sporcu 21 Nisan'da Roma'da, 19 Mayıs'ta ise Avusturya'da Red Bull Ring pistinde düzenlenen iki yarışta da 1'inci oldu, Türk bayrağını podyumda dalgalandırdı. SABAH'a konuşan Emir Tanju, "Kalan 4 yarışım var. Hedefim hepsini kazanarak şampiyon olmak. Sonrasında da Formula 3'e katılmak istiyorum. En büyük hayalim ülkemiz adına Formula 1'de yarışıp Dünya Şampiyonu olmak. Tüm ülkemizin desteğini bekliyorum" dedi.