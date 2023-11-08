Oto tamircisi önce çaldı sonra parçaladı

Arnavutköy'de 3 Ekim 2023 tarihinde park halindeki bir otomobil çalındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelinin aracı çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

Görüntülerde birkaç otomobili kurcalayan şüphelinin bir aracı çaldığı görüldü. Polis yaptığı çalışmada hırsızlığı gerçekleştiren kişinin oto tamirciliği yapan Mustafa I.(48) olduğunu tespit etti.

Daha önceden 56 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli önceki gün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin tamirhanesinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda otomobil parçası ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa İ. adliyeye sevk edildi.