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Giriş Tarihi: 13.12.2023

Oto tamircisine kanlı pusu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Oto tamircisine kanlı pusu
GAZİANTEP'TE Şehitkamil ilçesinin İncilikaya Mahallesi'nde 24 yaşındaki oto tamircisi Yusuf Yaylabaş, KÜSGET Oto Sanayi Sitesi'ndeki işyerinden çıkıp evine giderken silahlı saldırıya uğradı. İki ayrı yerden çapraz ateşe tutulan Yaylabaş'ın vücuduna çok sayıda mermi isabet ederken olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Yaylabaş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, 8 kişiyi gözaltına aldı. Yusuf Yaylabaş'ın cenazesinin Gaziantep'in kırsal Akça Köyü Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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Oto tamircisine kanlı pusu
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