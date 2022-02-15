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Giriş Tarihi: 15.2.2022 16:19 Son Güncelleme: 15.2.2022 16:23

Oto tamirciye 4 kurşun! "Şans eseri hayatta kaldım"

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Oto tamirciye 4 kurşun! Şans eseri hayatta kaldım

İstanbul Kağıthane’de geçtiğimiz hafta bir kaporta dükkanın önüne gündüz vakti gelen iki motosikletli kurşun yağdırıp kaçtı. O anlarda dükkanda tamir işi ile uğraşan iş yeri sahibi ve çalışanlar kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. İş yeri sahibi Sebahattin T.; “Ne olduğunu anlamadan gelip peş peşe ateş ettiler. Ben arada olmasam bana da gelebilirdi tamamen şansa hayatta kaldım. Amaçları bizi öldürmekti” dedi.

Kağıthane'de 8 Şubat günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Oto tamirci işletmecisi Sebahattin T. ve beraberindeki çalınlar dükkanda araç tamiri yaparken saat 15:00 sıralarında dükkan önüne bir motorla iki kişi geldi. Çalışanların bulunduğu tarafa doğru 4 el ateş eden saldırganlar geldikleri gibi hızla kaçıp olay yerinden uzaklaştı.

O anlarda dükkanda bulunan iş yeri sahibi Sebahattin T. "Kurşunlar tam üzerinde çalıştığımız araca isabet etti. Aracın bagajını delip geçti. Bu adamlar bizi öldürmek istedi. Tamamen şans eseri yara almadan kurtulduk. Sadece bende değil diğer çalışanlarda vurulabilirdi. Önceki dükkanımda haraç almak isteyenler olmuştu benim bir husumetlim yok. Polisler geldi olay yerinde inceleme yaptılar. İnşallah en kısa sürede yakalanırlar. Canımıza kast ettiler amaçları bizi öldürmekti" dedi.

Öte yandan saldırı anı dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motorla gelen iki kişi dükkana peş peşe ateş edip kaçıyor.

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Oto tamirciye 4 kurşun! "Şans eseri hayatta kaldım"
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