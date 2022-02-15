Oto tamirciye 4 kurşun! "Şans eseri hayatta kaldım"

Kağıthane'de 8 Şubat günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Oto tamirci işletmecisi Sebahattin T. ve beraberindeki çalınlar dükkanda araç tamiri yaparken saat 15:00 sıralarında dükkan önüne bir motorla iki kişi geldi. Çalışanların bulunduğu tarafa doğru 4 el ateş eden saldırganlar geldikleri gibi hızla kaçıp olay yerinden uzaklaştı.



O anlarda dükkanda bulunan iş yeri sahibi Sebahattin T. "Kurşunlar tam üzerinde çalıştığımız araca isabet etti. Aracın bagajını delip geçti. Bu adamlar bizi öldürmek istedi. Tamamen şans eseri yara almadan kurtulduk. Sadece bende değil diğer çalışanlarda vurulabilirdi. Önceki dükkanımda haraç almak isteyenler olmuştu benim bir husumetlim yok. Polisler geldi olay yerinde inceleme yaptılar. İnşallah en kısa sürede yakalanırlar. Canımıza kast ettiler amaçları bizi öldürmekti" dedi.



Öte yandan saldırı anı dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motorla gelen iki kişi dükkana peş peşe ateş edip kaçıyor.