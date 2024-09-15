Oto tamirhanesinin 13 yaşındaki Nehir ustası

Hatay'ın Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Nehir Habiboğlu, 5 yıldır oto tamircisi olan babası Güven Habiboğlu'nun yanında meslek öğreniyor. Babasın ait olan oto bakım servisinde bıkmadan usanmadan mesai yapan Nehir, babasından öğrendiği mesleğinde kendini geliştirdi. İş yerine gelenlerin gözleriyle aradığı Nehir, tek başına araçların bakımını yapıp, şanzıman ve motor arızalarını giderebiliyor. Sabahtan öğlene kadar okula giden Habiboğlu, okul sonrasındaki çoğu zamanını babasının yanında çalışarak geçiriyor. Büyünce mekanik mühendisi olmak isteyen Nehir Habiboğlu, müşteriler tarafından da 'Nehir usta' olarak biliniyor. İlk kez görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği oto tamirhanesinin prenses Nehir ustası, mesleğinde olan yeteneğiyle yılların ustalarına taş çıkarıyor. eteneğiyle yılların ustalarına taş çıkaran Nehir usta "İşimi seviyorum" diyerek seslendi. Müşterilerden Müslim Günal, "Her geldiğimde usta olduğunu gösteriyor. Arabalarımız Nehir ustaya emanet" diye konuştu.