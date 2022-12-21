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Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:30 Son Güncelleme: 21.12.2022 09:40

Oto yıkamacıdan cephane çıktı: Polis 10 tabanca 1 suikast silahı buldu

İstanbul Esenyurt’ta bir oto yıkamaya baskın yapan Motosikletli Polis Timleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Adresleri belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 10 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte anahtarlık şeklinde suikast silahı ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Oto yıkamacıdan cephane çıktı: Polis 10 tabanca 1 suikast silahı buldu

Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkama ve otopark çalışanlarını yakın takibe alan polis, adrese baskın yaptı.

Oto yıkamacıdan cephane çıktı: Polis 10 tabanca 1 suikast silahı buldu | Video

Esenyurt Motosikletli Polis Timleri Çeşitli suç kayıtları olduğu öne sürülen 7 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahısların tespit edilen adreslerinde savcılıktan alınan iznin ardından arama yapıldı. Arama yapılan otopark ve evde 10 adet ruhsatsız silah ve bir de suikast silahı olarak tanımlanan anahtar şeklindeki silah ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Oto yıkamacıdan cephane çıktı: Polis 10 tabanca 1 suikast silahı buldu
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