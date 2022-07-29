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Giriş Tarihi: 29.7.2022 10:34 Son Güncelleme: 29.7.2022 10:51

Otoban çamur deryası! Gün içinde trafiğe açılacak!

Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesine ait Atık Çamur Havuzu bendinin patlaması sonucu Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyoluna taşan çamur nedeniyle kapanan yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Otoban çamur deryası! Gün içinde trafiğe açılacak!

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda meydana gelen Atık Çamur Havuzu bendinin patlaması sonucu bölgeyi adeta bir havuza çeviren çamur nedeniyle otoyol trafiğe kapanırken Gaziantep Valisi Davut Gül, OSB'de incelemelerde bulunarak devam eden yol açma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

AFAD koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve OSB iş makinalarının aralıksız çalışmaya devam ettiğini söyleyen Vali Gül, "Gün içerisinde OSB içerisindeki TAG otoyolunu trafiğe açmayı planlıyoruz. Allah beterinden saklasın" dedi.

OLAY

Gaziantep'te dün gece OSB arıtma tesiskerine ait atık havuzunun patlaması sonucu otobana taşan çamur nedeniyle yol kapanmış, mahsur kalan araçlarının yapılan çalışma ile kurtarılmıştı.

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Otoban çamur deryası! Gün içinde trafiğe açılacak!
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