Otoban çamur deryası! Gün içinde trafiğe açılacak!

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda meydana gelen Atık Çamur Havuzu bendinin patlaması sonucu bölgeyi adeta bir havuza çeviren çamur nedeniyle otoyol trafiğe kapanırken Gaziantep Valisi Davut Gül, OSB'de incelemelerde bulunarak devam eden yol açma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
AFAD koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve OSB iş makinalarının aralıksız çalışmaya devam ettiğini söyleyen Vali Gül, "Gün içerisinde OSB içerisindeki TAG otoyolunu trafiğe açmayı planlıyoruz. Allah beterinden saklasın" dedi.
OLAY
Gaziantep'te dün gece OSB arıtma tesiskerine ait atık havuzunun patlaması sonucu otobana taşan çamur nedeniyle yol kapanmış, mahsur kalan araçlarının yapılan çalışma ile kurtarılmıştı.