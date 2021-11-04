Otobanda dehşet

İstanbul
'da anestezi teknikeri Seda Taşdemir
, 9 Ekim'de yanında üniversiteden arkadaşı olan Gizem, Gizem'in annesi Arzu ve teyzesi Burcu Dermanlı
ile Ortaköy'deki bir eğlence mekânına gitti. İlerleyen saatlerde 4 kadının yanına, Arzu Dermanlı
'nın arkadaşı Hakan A. geldi. Gecenin sonunda Hakan A., kadınları eve bırakmayı teklif etti. Seda eve taksiyle gideceğini söylese de mecburen araca binmek zorunda kaldı. 4 kadın arka koltuğa, Hakan A. ve bir arkadaşı ön koltuğu geçti. Otomobilin Ortaköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru gittiğini fark eden Taşdemir, nereye götürüldüklerini sorunca, Hakan A.'dan, "Sizi bize götürüyorum" yanıtını aldı. Bunu duyan Seda ile Gizem arasında tartışma çıktı. Taşdemir araçtan inip taksiye binmek istediğini söylese de Hakan A. durmadı. Tartışmanın alevlendiği bir anda Taşdemir, saatte 100 kilometreden fazla hızla gitmekte olan araçtan düştü. Arkadan gelen başka bir sürücü tarafından fark edilen genç kadın, Ataşehir
'deki bir hastaneye götürüldü. Acil Servis'te kafatasında, burnunda, çenesinde ve dişlerinde kırık belirlendi.
ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ
Hastane yetkililerinin polise bilgi vermesi üzerine Taşdemir'in ailesi Antalya'dan İstanbul'a geldi. Hastanede anne Cihan Taşdemir
'e Gizem, "Özür dilerim. Yanlışlıkla oldu Cihan abla" diyerek ağlamaya başladı. Beyin omurilik sıvısı dağılan Seda, 15 gün süren ölüm kalım mücadalesinden galip çıktı. Bu süreçte Gizem, ailesi ve Hakan A.'nın, anne Cihan Taşdemir'e, "Bize şikâyetçi olmayacağına dair kâğıt imzalayarak verirsen hastanenin ödemesini tamamlayacağız" teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.
ADALETE GÜVENİYORUM
Seda Taşdemir yaşananları SABAH'a anlattı: "Kapının kenarında oturuyordum. Gizem'le tartışmaya başladık. Hakan kapı açıldığında ışığın yandığını görmesine rağmen durmadı. Her şey bir anda oldu, kapı açıldı ve düştüm. Gizem ve akrabaları eşyalarımı, telefonumu günlerce aileme vermemişler. Beni ölecek sanıp, eşyalarımı alacak kadar düşük insanlar olduğunu anladım. Tek hatırladığım düştüğüm o an. Hafıza kaybı yaşıyorum. İyileşmem uzun sürecek. Beni arayan avukatlara bile 'Seda şikayetçi olmayacak' diyerek telefonu kapatmışlar. Adalete güveniyorum."
'GİZEM KIZIMI ARAÇTAN İTTİĞİNI ANLATTI'
Anne Cihan Taşdemir ise olayın peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Gizem saatler sonra hastanenin ısrarı üzerine, kızımın başına gelen olayları haber verdi. 5 saat sonra beni arayıp, 'Hastaneden imza için çağırıyorlar' dedi. Gizem, ne olduğunu bile anlatmadı. Yalvararak ne olduğunu sordum, tek kelime etmedi. Hastaneye vardığımda Gizem, 'Özür dilerim teyze, yanlışlıkla ittim' diyerek ağlamaya başladı. Kızımın başına gelen olaydan sorumlu herkes yargı önünde hesap vermeli" dedi. Baba Serhat Taşdemir de sürücü Hakan A.'nın alkollü oluşuna dikkati çekerek, "Hastaneye giden polis memuru, kimsenin ifadesini almadan, alkol ölçümü bile yapmadan hastaneden ayrılmış. Ertesi gün karakola gittiğimde alkollü olan Hakan'ın ifadesini öğleden sonra 3'e kadar bekleyip alkolünü düşürüp, ifadeyi öyle almışlar. Ki o zaman bile Hakan'ın 0,3 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Araba son derece lüks olup, kapının kendi kendine açılma olasılığı yok. Olayın peşini bırakmayacağız. Kızıma bunları yaşatanlar cezalarını çekmelidir" diye konuştu.