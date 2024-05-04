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Giriş Tarihi: 4.5.2024 16:01 Son Güncelleme: 4.5.2024 16:28

Otobanda feci kaza: 1 ölü

Gaziantep'te tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Otobanda feci kaza: 1 ölü

Sedat K. yönetimindeki otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi yakınlarındaki Çakmak mevkiinde önünde seyreden tıra çarptı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, sürücü Sedat K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Vedat A. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Otobanın Gaziantep-Adana istikametinin bir süre trafiğe kapandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otobanda feci kaza: 1 ölü
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