Otobanda kornayla at güttü! “Evladım ne işiniz var otoban kenarında?”

Metropol İstanbul'un kuzeyinde dağlık alanlarda yaşayan sürülerinden ayrılan iki at, Göktürk'te havalimanı yoluna indi. Trafiğe açık yolda araçların arasında yol kenarında bulunan atlar zaman zaman ölümle burun buruna geldi. Atların tehlikeli vaziyetini gören Gazoğlu hemen harekete geçti, soluğu atların yanında aldı. Aracıyla atları önüne alan Gazoğlu, korna basa basa atları daha güvenli olan dağlık alanlara doğru sürmeye başladı, ortaya renkli görüntüler çıktı.

"HADİ DAHA GÜVENLİ YOLA"



Karşılaştığı manzarayı anlatan Gürkan Gazoğlu "Otoban kenarlarında, dağlık alanlarda besleme yapıyordum. Besleme sırasında atları gördüm. Hemen yanlarına gittim. Vızır vızır her yerden araba geçiyordu. Atları önüme aldım, kornaya basa basa dağlık alana doğru ittim. Ben "Hadi oğlum, hadi kızım daha güvenli alana" doğru bağırıyorum, arkamdan insanlar bizi bekliyordu. Canların güvenliği için yolu kapatmak zorunda kaldım ama sağ salim güvenli alanlara ulaştılar, önemli olan buydu" ifadelerini kullandı.