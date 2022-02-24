Haberler Yaşam Haberleri Otobanda kornayla at güttü! “Evladım ne işiniz var otoban kenarında?”
Giriş Tarihi: 24.2.2022 15:18 Son Güncelleme: 24.2.2022 15:22

Otobanda kornayla at güttü! “Evladım ne işiniz var otoban kenarında?”

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Otobanda kornayla at güttü! “Evladım ne işiniz var otoban kenarında?”

Megakent İstanbul’da ender görülen bir olay yaşandı. Göktürk’te dağlık alanlarda yaşayan sürülerinden ayrılan iki at kendilerini Göktürk’te havalimanı yolunda buldu. Vızır vızır geçen araçların arasında ölümle burun buruna gelen atların imdadına hayvansever Gürkan Gazoğlu yetişti. Aracıyla kornaya basarak atları daha güvenli olan dağlık alanlara kadar kovalayan Gazoğlu “Atlara otobanda araçların çarpması işten bile değil. İş başa düştü, dağlık alana kadar yolu kapata kapata sürdüm atları” dedi.

Metropol İstanbul'un kuzeyinde dağlık alanlarda yaşayan sürülerinden ayrılan iki at, Göktürk'te havalimanı yoluna indi. Trafiğe açık yolda araçların arasında yol kenarında bulunan atlar zaman zaman ölümle burun buruna geldi. Atların tehlikeli vaziyetini gören Gazoğlu hemen harekete geçti, soluğu atların yanında aldı. Aracıyla atları önüne alan Gazoğlu, korna basa basa atları daha güvenli olan dağlık alanlara doğru sürmeye başladı, ortaya renkli görüntüler çıktı.

"HADİ DAHA GÜVENLİ YOLA"

Karşılaştığı manzarayı anlatan Gürkan Gazoğlu "Otoban kenarlarında, dağlık alanlarda besleme yapıyordum. Besleme sırasında atları gördüm. Hemen yanlarına gittim. Vızır vızır her yerden araba geçiyordu. Atları önüme aldım, kornaya basa basa dağlık alana doğru ittim. Ben "Hadi oğlum, hadi kızım daha güvenli alana" doğru bağırıyorum, arkamdan insanlar bizi bekliyordu. Canların güvenliği için yolu kapatmak zorunda kaldım ama sağ salim güvenli alanlara ulaştılar, önemli olan buydu" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı başladı! Putin emri verdi patlama sesleri arka arkaya geldi! Donbas'a askeri operasyon
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
AFP dünyaya son dakika olarak duyurdu: Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girdi
SON DAKİKA: NATO'dan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Askeri müdahale olacak mı?
SON DAKİKA: Ukrayna'dan yeni açıklama: 50 Rusya askerini öldürdük! 6 uçak ve 4 tankı vurduk!
Son dakika: Rusya Ukrayna'da radar üssünü vurdu! Mariupol'da alevler yükseliyor
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında korkunç iddia: Kırım üzerinden girdiler, yüzlerce ölü var
SON DAKİKA! Rusya Ukrayna savaşı alarma geçirdi: "İkinci dünya savaşından bu yana..."
SON DAKİKA! Rusya Ukrayna savaşı başladı! Dünyadan tepkiler peş peşe geldi: Dehşete düştük...
Gaye Dümen ‘Miras için büyük tezgah dönüyor’ Haydar Dümen’in herkesten gizlediği üç çocuğu ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Otobanda kornayla at güttü! “Evladım ne işiniz var otoban kenarında?”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA