Otobanda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Osmaniye istikameti Narlı kavşağı yakınlarında 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren Abdulvahap Demir'in cansız bedeni itfaiye ekipleri taraftan araçtan çıkarılırken otoyol bir süre trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.