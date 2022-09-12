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Giriş Tarihi: 12.9.2022 23:41

Otobüs alev alev yandı! Yolcular son anda kurtuldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 18 yolcu polislerin yardımıyla yanan araçtan yara almadan kurtarıldı

İHA
Otobüs alev alev yandı! Yolcular son anda kurtuldu

Olay, TEM Otoyolu Tarsus Pozantı istikameti Damlama mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hatay'dan Ankara'ya gitmekte olan Ö.F.B. idaresindeki yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Seyir halinde olan otobüsten duman yükseldiğini gören sürücü otobüsü sağ şeride çekerken, olayı gören Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Bölge Amirliği ekipleri hemen yardıma koştu.

Yanmaya başlayan otobüsteki 18 yolcu polis ekibinin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan otobüs kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Otobüs alev alev yandı! Yolcular son anda kurtuldu
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