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Giriş Tarihi: 15.10.2024 10:42 Son Güncelleme: 15.10.2024 10:44

Otobüs bekleyen kadını taciz edip takip etti: En sonunda otobüste darp edildi!

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen olayda iddiaya göre durakta bekleyen bir kadını takip ederek sözlü tacizde bulunan ve arkasından takip ederek aynı otobüse binen şahıs, vatandaşlar tarafından darbedildi. Yaşananlar kameralara yansırken, alkollü olduğu iddia edilen şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte haberin detayları…

DHA
Otobüs bekleyen kadını taciz edip takip etti: En sonunda otobüste darp edildi!

Olay, önceki gün akşam saatlerinde İstanbul Eyüpsultan'da meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde durağa gelen bir kadın, otobüs beklemeye başladı.

O sırada kadının yanına yaklaşan ve alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, sözlü tacizde bulundu. Daha sonra kadın otobüse bindi, adam da arkasından aynı otobüse bindi.

Takip edildiğini düşünen kadın, otobüstekilere adamın kendisini taciz ettiğini söyleyince ortalık karıştı.

DARP EDİLDİ

Otobüstekiler, şüpheliyi darbetti ardından da polise haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Yaşananları ise otobüstekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Otobüs bekleyen kadını taciz edip takip etti: En sonunda otobüste darp edildi!
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