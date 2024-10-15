Otobüs bekleyen kadını taciz edip takip etti: En sonunda otobüste darp edildi!

Olay, önceki gün akşam saatlerinde İstanbul Eyüpsultan'da meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde durağa gelen bir kadın, otobüs beklemeye başladı.
O sırada kadının yanına yaklaşan ve alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, sözlü tacizde bulundu. Daha sonra kadın otobüse bindi, adam da arkasından aynı otobüse bindi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Yaşananları ise otobüstekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İstanbul'da kadın yolcuyu ısrarla taciz eden şüpheliye dayak kamerada!