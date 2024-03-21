Otobüs durağında 4 kişinin ölümüne neden olan sürücünün eşi de hayatını kaybetti

Konya-Karaman karayolunun 25'inci kilometresinde Salı günü sabah saatlerinde lastik tamiri işiyle uğraşan epilepsi hastası ehliyet Bekir Taşkın idaresindeki otomobil, sürücüsünün epilepsi krizine girmesi nedeniyle kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı. Durakta bekleyen Mordagül Tutgak (59), Elif Gül (42), Dudu Gül (33) ve Nergiz Gül (48) hayatını kaybetti.

EŞİ DE KURTULAMADI

Yaralı sürücü ile eşi Bahriye ve kızı Ümmühan Taşkın (16) ile durakta bekleyen Türkan Gül (13), Sibel Özgürlü (32) ise kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalp hastası olduğu ve ameliyat için Konya'ya geldiği öğrenilen Bahriye Taşkın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı kızı Ümmühan ise taburcu edildi. Sürücü ile diğer 2 yaralının ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.