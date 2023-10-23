Otobüs durağında sigara kavgasına 3 yıl hapis

Ümraniye ilçesinde 20 Kasım 2022'de durakta otobüs bekleyen Ayşe B.(72), yasak olmasına rağmen bankta otururken sigara yaktı. Aynı duraktaki Gamze Y.(22) ve Şafak A.(23), buna tepki gösterdi. Yaşlı kadın ve gençler arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Uyarılara rağmen sigarasını söndürmeyen Ayşe B.'ye sinirlenen Gamze Y., iddiaya göre yaşlı kadına o**pu diyerek küfretti. Yaşlı kadının tepki göstermesi üzerine Gamze Y. ve arkadaşı Şafak A., Ayşe B.'ye tokat ve yumruklarla saldırarak darp etmeye başladı. Kendisini savunmak için banktan kalkmayı başaran yaşlı kadın, Şafak A.'nın saçını çekerek canını kurtarmaya çalıştı.Otobüs durağındaki arbedeyi gören vatandaşların ayırmasıyla son bulan kavga, yargıya taşındı. Torunu yaşındaki iki genç tarafından darp edilen Ayşe B., soluğu savcılıkta aldı. Yaşlı kadının şikayeti sonucu ifadeleri alınan gençler de Ayşe B.'nin kendilerine saldırdığını söyleyerek yaşlı kadından şikayetçi oldu. Savcılık, soruşturma kapsamında iki tarafın da karşılıklı birbirine hakaret ettiğini ve saldırdığını belirledi. Tarafların uzlaşamaması üzerine müşteki şüpheliler Ayşe B., Gamze Y. ve Şafak A.'ya Hakaret ve Yaralama suçundan 3 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.