Otobüs faciasında hayatını kaybeden öğrenciler toprağa verildi

Amasya'nın Merzifon İlçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan otobüs faciasında, yoldan çıkarak yan devrilen otobüsün içinde hayatını kaybeden 6 kişiden ikisi, Çorum'un Osmancık ve Kargı İlçelerinde toprağa verildi. Amasya Üniversitesi öğrencileri olan iki genç kızın cenazesine Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi de katıldı.

Çorum Osmancık Gökdere Köyü Camii ve Çorum Kargı Pancarlık Köyü Cami'lerinde düzenlenen cenaze namazlarına katılan Rektör Turabi, Tahtakılıç ve Çelebi ailesi ile yakınlarına başsağlığı diledi. 30 Eylül 2023 Cumartesi günü Merzifon ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında 4'ü Amasya Üniversitesi öğrencisi olmak üzere, toplam 6 vatandaş hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybeden öğrencilerden Semanur Tahtakılıç Çorum'un Osmancık İlçesine bağlı Gökdere Köyünde, Hilal Çelebi, Çorum'un Kargı İlçesine bağlı Pancarlık Köyünde, Edanur Çelik ve Melisa Kor ise Ankara'da kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.