Haberler Yaşam Haberleri İBB ilgilenmedi, cenazesine bile katılan olmadı! İETT şoförünün ezdiği kadın Sinop’ta toprağa verildi
Giriş Tarihi: 4.2.2023 14:52 Son Güncelleme: 4.2.2023 15:31

İBB ilgilenmedi, cenazesine bile katılan olmadı! İETT şoförünün ezdiği kadın Sinop’ta toprağa verildi

İstanbul Bahçelievler’de İETT otobüsünün durağa dalması sonucu meydana gelen korkunç kazada hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Hikmet Kaya, memleketi Sinop’un Boyabat ilçesi Ardıç köyünde toprağa verildi. Cenazede İETT yetkilisi herhangi birinin bulunmadığı öğrenilirken Kaya ailesine cenaze için sadece Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın destek olduğu belirtildi.

MİHRİBAN KOÇAKER
İBB ilgilenmedi, cenazesine bile katılan olmadı! İETT şoförünün ezdiği kadın Sinop’ta toprağa verildi

İstanbul Bahçelievler'de İETT Otobüsünün durağa dalması sonucu meydana gelen korkunç kazada hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Hikmet Kaya, memleketi Sinop'un Boyabat ilçesi Ardıç köyünde toprağa verildi.

İstanbul Bahçelievler'de önceki gün İETT Otobüsünün durağa dalması sonucu meydana gelen korkunç kazada hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Hikmet Kaya, İstanbul'dan memleketi Sinop'un Boyabat ilçesi Ardıç köyüne getirilerek burada toprağa verildi.

İBB İLGİLENMEDİ, CENAZESİNE BİLE KATILAN OLMADI

Kazada vefat eden Hikmet Kaya'nın acılı eşi Rıza Kaya (60)'dan alınan bilgiye göre; Cenazede İETT yetkilisi herhangi birinin bulunmadığı, öğrenilirken Kaya ailesine cenaze için sadece Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın destek olduğu belirtildi.

Hikmet Kaya'nın cenazesi bugün Ardıç köyünde öğlende toprağa verildi. İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Kaya ailesi bugün köyde düzenlenen cenaze töreninin ardından tekrar İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı.

Hikmet Kaya'nın elinden engelli olduğu Bahçelievler İncirli'de bir apartmanda kapıcılık yaptığı, eşinin ise emekli olduğu kaydedildi. 1992 yılından beri İstanbul'da yaşayan aile Hikmet Kaya'nın da emekliliği ardından memlketleri Boyabat'a dönme hayali kuruyordu.

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İBB ilgilenmedi, cenazesine bile katılan olmadı! İETT şoförünün ezdiği kadın Sinop’ta toprağa verildi
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