Otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 çocuk yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin otobüs ile çarpıştığı kazada 5 çocuk yaralandı. Tedavi altına alınan 5 çocuğunda sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi
Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Haydar C.'nin kullandığı otomobil ile Coşkun K. idaresindeki otobüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 çocuk yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 çocuğunda sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.