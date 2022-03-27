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Giriş Tarihi: 27.3.2022 05:48

Otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 çocuk yaralandı

İHA
Otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 çocuk yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin otobüs ile çarpıştığı kazada 5 çocuk yaralandı. Tedavi altına alınan 5 çocuğunda sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Haydar C.'nin kullandığı otomobil ile Coşkun K. idaresindeki otobüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 çocuk yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 çocuğunda sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 çocuk yaralandı
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