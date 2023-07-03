Otobüs kazasında ağır yaralanmıştı: Muavinden acı haber geldi!

Korkunç kaza Kurban Bayramı'nın son günü sabah saatlerinde Eskişehir-Kütahya kara yolu üzerindeki Akçayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum İlçesi'nden Eskişehir'e gelen Hakan Karalı idaresindeki 26 AEC 333 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki araziye uçtu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralanan 41 kişi kentteki hastanelere sevk edildi.
Günyüzü'ne bağlı Gecek Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yasin Erol'un cansız bedeni toprağa verildi.
Öte yandan otobüs sürücüsü Hakan Karalı'nın hastanede tedavisinin devam ettiği ve tedavisi tamamlanan yolcuların taburcu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.