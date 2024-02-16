Otobüs kazasında can veren kardeşler toprağa verildi

Merzifon Çorum sınırında, önünde seyreden inşaat demiri yüklü kamyona arkadan çarpan ve çarpmanın etkisiyle alev topuna dönen otobüs Merzifonlu iki kardeşi hayattan kopardı. Alev topuna dönen yolcu otobüsünde can veren Ali Eyüp Aşık ve kardeşi Leyla Aşık Kaplan, memleketleri Amasya'nın Merzifon ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Otobüs kazasında yanarak can veren iki kardeşin, akraba ziyareti için yakın zamanda Antalya'ya gittiği ve dönüş yolunda evlerine yarım saat kala talihsiz kazada can verdikleri öğrenildi. Ölüme de birlikte giden iki kardeş için Merzifon Karamustapa Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Talihsiz kardeşler kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi.

Cenazeye, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve MHP Amasya İl Başkanı Mustafa Akgül ve Aşık kardeşlerin yakınları katıldı. Leyla Aşık Kaplan'ın bir süre önce Merzifon Belediyesinden emekli olduğunu ifade eden Başkan Alp Kargı, eski çalışma arkadaşı ve kardeşinin birlikte ölümü ile derinden üzüldüğünü ifade etti.