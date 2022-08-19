Haberler Yaşam Haberleri Otobüs kazasında “deli bal” iddiası
Giriş Tarihi: 19.8.2022

Otobüs kazasında “deli bal” iddiası

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Otobüs kazasında “deli bal” iddiası
Trabzon'un Yomra ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü 5 aracı biçti, 5 kişi yaralandı. Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Yomra Kavşağı'nda meydana geldi. Rize'den Trabzon'a giden O.N.K'nin kullandığı 61 ADV 481 plakalı tur otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Yaralanan otobüs şofrü ile 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Otobüs şoförü O.N.K.'nın polise, sabah kahvaltıda "deli bal" yediğini ve bu nedenle fenalaşıp direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Düzce'de geçtiğimiz günlerde deli bal yiyen ayının kendinden geçtiği anlar cep telefonu kameralarına yansımış, deli bal yiyen ayı ulusal ve uluslararası basında uzun süre gündemde kalmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef ana kadroya kim girdi, 16. önlüğün sahibi kim oldu? 18 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar listesi
HESAPLARDA! Evde bakım maaşı yatan iller 19 Ağustos 2022: SMS ve e devlet ile Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
Son dakika: Fenerbahçe, Avusturya'da tur kapısını araladı! Kanarya, Austria Wien deplasmanından avantajlı dönüyor...
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 BİLSEM mülakat sonuçları MEB ile açıklandı duyurusunu bekliyor!
Başkan Erdoğan müzakere masasını işaret etti: Tüm mesele, müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Tahıl sevkiyatı küresel gıda krizinin üstesinden geldi
Emekli promosyon veren bankalar 8 bin TL’yi aştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka emekli maaşı promosyonu
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk indirim geldi: TCMB Ağustos 2022 faiz kararı ne oldu?
Kaçan teröristler sığınma için Yunanistan’a yalvardı! Aralarında FETÖ ve PKK'nın önemli isimleri de var
Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? 450 TL - 600 TL Aile Destek Paketi ödemeleri e-Devlet ekranı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Otobüs kazasında “deli bal” iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA