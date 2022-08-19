Otobüs kazasında “deli bal” iddiası

Trabzon'un Yomra ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü 5 aracı biçti, 5 kişi yaralandı. Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Yomra Kavşağı'nda meydana geldi. Rize'den Trabzon'a giden O.N.K'nin kullandığı 61 ADV 481 plakalı tur otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Yaralanan otobüs şofrü ile 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Otobüs şoförü O.N.K.'nın polise, sabah kahvaltıda "deli bal" yediğini ve bu nedenle fenalaşıp direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Düzce'de geçtiğimiz günlerde deli bal yiyen ayının kendinden geçtiği anlar cep telefonu kameralarına yansımış, deli bal yiyen ayı ulusal ve uluslararası basında uzun süre gündemde kalmıştı.