Bingöl’de yolcu otobüsü şarampole uçtu: Üniversite öğrencisi Salih Demir hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında kar yağışının etkili olduğu Genç ilçesi Doğanca mevkisinde meydana geldi. Şırnak'tan Erzurum'a giden 33 CFU 60 plakalı, Mardin Seyahat'e ait yolcu otobüsü, virajlı yolda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüsteki 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.
ŞIRNAKLI ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ
Hayatını kaybedenlerden biri Şırnak'ın İdil İlçesine Bağlı Akkoyunlu Köyü nüfusuna Salih Demirel. Demirel'in Artvin Üniversitesi'nde Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuduğu öğrenildi.