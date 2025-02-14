Haberler Yaşam Haberleri Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole uçtu: Üniversite öğrencisi Salih Demir hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 14.2.2025 11:55 Son Güncelleme: 14.2.2025 12:37

Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole uçtu: Üniversite öğrencisi Salih Demir hayatını kaybetti

Bingöl'ün Genç İlçesi'nde yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerden biri de Artvin Üniversitesi'nde Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan Salih Demir’di.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Bingöl’de yolcu otobüsü şarampole uçtu: Üniversite öğrencisi Salih Demir hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında kar yağışının etkili olduğu Genç ilçesi Doğanca mevkisinde meydana geldi. Şırnak'tan Erzurum'a giden 33 CFU 60 plakalı, Mardin Seyahat'e ait yolcu otobüsü, virajlı yolda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüsteki 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

ŞIRNAKLI ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenlerden biri Şırnak'ın İdil İlçesine Bağlı Akkoyunlu Köyü nüfusuna Salih Demirel. Demirel'in Artvin Üniversitesi'nde Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole uçtu: Üniversite öğrencisi Salih Demir hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA