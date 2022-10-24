6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında sürücü için istenen ceza belli oldu

19 Şubat tarihinde Konya-Aksaray karayolunun 50'nci kilometresinde meydana gelen kazada İzmir'den Kapadokya bölgesine giden Metin Çetintaş idaresindeki tur otobüsü, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada Yasemin Özkan (38), Nazan Uysal (24), Mustafa Karakan (27), Mehmet Alçık (23), Büşranur Kaçan (22) ve Aslıhan Akdoğan (27) hayatını kaybetmiş, 41 yolcu da yaralandı. Kaza sonrası otobüs sürücüsü Çetintaş ile otobüsün sahibi ve ayrı zamanda ikinci şoförü Haçim Beyazkuş (48) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Beyazkuş bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
'SADECE 15 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ'
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturmasını tamamladı. 36 kişinin mağdur 18 kişinin de müşteki olarak yer aldığı iddianamede sürücü Metin Çetintaş hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan Adli Trafik Bilirkişi ve Makine Mühendisi Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda sürücü Çetintaş'ın, 'Hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak' kuralını ihlal ettiği belirtildi. Haçım Beyazkuş'un ise herhangi bir sorumluluğunu olmadığı ve bu nedenle kusur verilmediği değerlendirildi.
'ENGELLİ OLMASI OTOBÜS SÜRMESİNE ENGEL DEĞİL'
Kaza sonrası yapılan soruşturmada Metin Çetintaş'ın daha önce geçirdiği bir iş kazası nedeniyle vücudunda organ hasarı oluştuğu ve bu nedenle yüzde 47 oranında engelli raporu olduğu ortaya çıktı. İddianamede bu engel durumu ile ilgili Selçuk Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalından aldırılan raporda, "Metin Çetintaş'ın engelinin dışarıdan fark edilemeyeceği ve yolcu otobüsü kullanmasına engel bir halinin bulunmadığı belirtildi.
'ŞİDDETLİ RÜZGAR OTOBÜSÜ SAVURMUŞ'
Metin Çetintaş'ın iddianamede yer alan ifadesinde, "2007 yılından beri şoförlük yapıyorum. Olay günü 70 kilometre hızla seyir halindeyken, önden şiddetli bir rüzgar çarptı. Bunun üzerine otobüs sağa sola manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalışsam da yerdeki buzlanma nedeniyle hakimiyetini sağlayamadım ve otobüs sağa doğru devrildi. Kazadan sonda şoka girdim. Araç içerisinde bağrışma sesleri geliyordu. Kazada ihmalim yok" dedi.
Haçım Beyazkuş hakkında ise 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi.
İddianame Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.