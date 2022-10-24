6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında sürücü için istenen ceza belli oldu

'ENGELLİ OLMASI OTOBÜS SÜRMESİNE ENGEL DEĞİL'

Kaza sonrası yapılan soruşturmada Metin Çetintaş'ın daha önce geçirdiği bir iş kazası nedeniyle vücudunda organ hasarı oluştuğu ve bu nedenle yüzde 47 oranında engelli raporu olduğu ortaya çıktı. İddianamede bu engel durumu ile ilgili Selçuk Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalından aldırılan raporda, "Metin Çetintaş'ın engelinin dışarıdan fark edilemeyeceği ve yolcu otobüsü kullanmasına engel bir halinin bulunmadığı belirtildi.

'ŞİDDETLİ RÜZGAR OTOBÜSÜ SAVURMUŞ'

Metin Çetintaş'ın iddianamede yer alan ifadesinde, "2007 yılından beri şoförlük yapıyorum. Olay günü 70 kilometre hızla seyir halindeyken, önden şiddetli bir rüzgar çarptı. Bunun üzerine otobüs sağa sola manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalışsam da yerdeki buzlanma nedeniyle hakimiyetini sağlayamadım ve otobüs sağa doğru devrildi. Kazadan sonda şoka girdim. Araç içerisinde bağrışma sesleri geliyordu. Kazada ihmalim yok" dedi.