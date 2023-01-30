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Giriş Tarihi: 30.1.2023 00:16

Otobüs kazasındaki 3 cenaze Malatya'ya getirildi

Malatya-İstanbul Seferini yapan Malatya firmasına ait yolcu otobüsünün Kayseri'de yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu ölen 4 yolcudan 3 kişinin cenazesi Malatya'ya getirildi. Kazada yaralanan 24 yolcunurn tedavileri ise Kayseri'deki hastanelerde sürüyor.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Otobüs kazasındaki 3 cenaze Malatya’ya getirildi

Trafik kazası, Kayseri-Malatya Karayolu'nun 60. kilometresi Esenköy mevkiinde meydana geldi. Malatya-İstanbul seferini yapan Malatya firmasına ait Mehmet K. idaresindeki yolcu otobüsü, yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 4 yolcu öldü, 24 yolcu ise yaralandı.

Feci trafik kazasında hayatını kaybeden 49 yaşındaki Cemil Özhan, 41 yaşındaki Mustafa Özdoğan ve 40 yaşındaki Abdulvahap Batan'ın cenazeleri Pazar günü akşam saatlerine doğru Malatya'ya getirilerek, Şehir Mezarlığı morguna konuldu.

Kazada hayatını kaybeden Cemil Özhan ile Mustafa Özdoğan ve Abdulvahap Batan'ın cenazelerinin, 30 Ocak Pazartesi günü Malatya Şehir Mezarlığı camisinde kılınacak cenaze namazının ardından, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecekleri belirtildi.

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Otobüs kazasındaki 3 cenaze Malatya'ya getirildi
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