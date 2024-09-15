Otobüs magandasına 1 yıl hapis istendi

İstanbul Kadıköy'de 17 şubat günü iş çıkışı evine gitmek üzere İETT otobüsüne binen Reyhan Demirtaş (39) dizi ağrıdığı için çocuğu ile yan yana oturan yolcu Muharrem Bulgurcu'dan çocuğunu kaldırmasını istedi. Çıkan tartışma sonrası Muharrem Bulgurcu, yer isteyen Reyhan Demirtaş'a tekme ve yumrukla saldırdı. Olaya o sırada otobüste bulunan bir polis memuru müdahale etti.Saldırıya uğrayan ve yüzü moraran kadın karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırgan, "Pişmanım. Normalde yapmayacağım bir davranıştı" dedi. Hakimlik ev hapsi verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, eylemin kadına karşı işlendiğine vurgu yapılarak saldırgan Muharrem Bulgurcu hakkında 'kadına karşı yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.