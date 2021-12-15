Otobüs mağduru otizmli Kerem’i başkan taşıdı

İETT otobüsünün arıza yapması nedeniyle yolda kalan otizmli Kerem Efe’nin yardımına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yetişti. Başkan Yıldız, makam aracıyla Kerem Efe ve ailesini okuluna ulaştırdı
İstanbul'da sürekli arızalanan İETT otobüsleri, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Vatandaşların rutini haline gelen otobüs arızası bu kez de Beyoğlu ilçesinde yaşandı.
Okuluna gitmek üzere İETT otobüsüne binen otizmli Kerem Efe ve ailesi, otobüs arızalanınca yolda kaldı. O sırada olay yerinden geçmekte olan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kerem Efe ve ailesinin yardımına koştu. Başkan Yıldız, yolda kalan aileyi makam aracıyla okula gönderdi. Durakta bekleyen yolcular ise "Hani her şey çok güzel olacaktı" diyerek tepki gösterdi. Sosyal medyada da yayılan olay sonrası çok sayıda CHP'li hesap, yaşananların mizansen olduğunu, Kerem Efe'nin otizmli olmadığını iddia eden paylaşımlarda bulundu. Bu yorumlara isyan eden baba Halit Ersoy, SABAH'a konuştu: "Oğlumuz özel gereksinimleri olan bir çocuk. Sosyal medyada yapılan kötü yorumlara çok üzüldüm. Benim çocuğum orada bir mağduriyet yaşamış ve başkan da kendi aracıyla okula göndermiş. Bu ne güzel ne alçakgönüllü bir hareket. Allah razı olsun."