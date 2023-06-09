Burdur’da feci kaza: 5 ölü, 5 yaralı

Yurtta dün meydana gelen kazalarda 14 kişi yaşamını yitirdi.Burdur-Karamanlı yolu Hacılar mevkiinde 16 AAN 582 plakalı otomobilin sürücüsü kontrolü kaybedip karşı şeride geçerek 15 AAK 125 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Bartın'dan Ankara'ya giden şehirlerarası otobüs, önceki gece Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Perşembe kavşağında, kontrolsüz geçiş yapan, Resul Baş'ın (19) kullandığı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki kokoreççiye de çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Resul Baş ile kuzeni Göksel Baş (22) kaldırıldığı hastanede öldü. Otobüste bulunan 4 yolcu da yaralandı. Otobüs şoförü gözaltına alındı.Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi'nde, alkollü halde bindiği taksiden seyir halindeyken atlayan Rus turist Mikhail Leontev, arkadan gelen servis minibüsünün çarpması sonucu öldü.Balıkesir'in Ayvalık içesinde Behçet K.'nın kullandığı otomobil, Uğur Asrav'ın (66) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Asrav yaralı kurtulurken, arkasında bulunan Özbekistan uyruklu Nargıza Tashmukhamedova (53) yaşamını yitirdi.Adana'nın Seyhan ilçesinde, park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü Özkan Bayramhan öldü.Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Üçpınar yolu üzerinde kontrolden çıkarak dere yatağına uçan motosiklet sürücüsü Hasan Yılan (70) hayatını kaybetti.Mersin'in Tarsus ilçesinde, önünde giden TIR'a çarpan TIR'ın sürücüsü Mahmut Akkoç öldü. Tarsus'taki diğer kaza ise Berdan Baraj gölüne devrilen otomobilin sürücüsü Hüseyin K. (78) yaşamını yitirdi.Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyon çarpan Emine Ölez (85) öldü.SABAH