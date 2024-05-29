Üsküdar Bulgurlu'dan metrodan inip Kavacık'a gelmek üzere otobüse binen lise öğrencisi E.Y. Otobüsün arkadan ikinci koltuğuna oturdu. İddiaya göre karşısına oturan bir sapık cinsel organını çıkarıp hayasızca hareketlerde bulundu. Kızın şikayeti üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Karer A. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcışığı'nca sorgulanan ve tutuklamaya sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otobüs sapığı tutuklandı