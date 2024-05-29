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Giriş Tarihi: 29.5.2024 21:22 Son Güncelleme: 29.5.2024 22:24

Otobüs sapığı tutuklandı

İstanbul Beykoz’da İETT otobüsünde lise öğrencisi kızı taciz edip hayasızca harekette bulunan şüpheli Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Talimatıyla sevk sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Karer A’nın daha önceden de sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarından ve tacizden kaydının olduğu öğrendi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Otobüs sapığı tutuklandı

Üsküdar Bulgurlu'dan metrodan inip Kavacık'a gelmek üzere otobüse binen lise öğrencisi E.Y. Otobüsün arkadan ikinci koltuğuna oturdu. İddiaya göre karşısına oturan bir sapık cinsel organını çıkarıp hayasızca hareketlerde bulundu. Kızın şikayeti üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Karer A. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcışığı'nca sorgulanan ve tutuklamaya sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otobüs sapığı tutuklandı

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Otobüs sapığı tutuklandı
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