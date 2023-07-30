Otobüs şarampole uçtu: 7 ölü, 21 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada, 7 kişi hayatını kaybederken 21 kişi ise yaralandı. Bursa- Kars seferi yapan Murat Y. idaresindeki yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi. Kaza sonrası olay yerine adeta can pazarı yaşandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüste sıkışan yolcuları kurtarmak için uzun süre uğraştı.Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki Korkmaz Alacalı, Goge Cihangir, Muhammet Emin Erdoğan olay yerinde, Sultan Hamit Ayrım, Emine Şamiloğlu, Songül Yaşar ve Yunus Bilen ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı. Cenazeler otopsi için Kars ve Sarıkamış'taki hastane morglarına kaldırıldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde ise TIR'a arkadan çarpan tur minibüsünün sürücüsü Mevlüt Otuzoğlu (48) ile Ukraynalı rehber Diana Volutska (26) hayatını kaybederken, 10 turist yaralandı.