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Giriş Tarihi: 6.2.2023

Otobüs şarampole uçtu 8 ölü, 35 yaralı

Afyonkarahisar’da sürücüsünün uyuduğu öne sürülen bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Feci kazada 8 kişi yaşamını yitirirken 35 kişi de yaralandı. Bursa’da yaşanan zincirleme kazada ise 5 kişi hayatını kaybetti

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Otobüs şarampole uçtu 8 ölü, 35 yaralı
Afyonkarahisar'daki feci kaza, Dinar-Çay karayolu Cebitaş rampası mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Bodrum'a gitmek üzere yola çıkan şoför S.C. (68) idaresindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, yolcu otobüsündeki Fatma Temiz (43), Sultan Nur Özay (41) ile kızı Seval Özay (13), İsmail Yoldaş, Yakup Uçar, Halime Tıpırdamaz, Ayşe Koç, Mehmet Tuncer hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar ve Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. kazada kızı Sultan Nur Özay (13) ile hayatını kaybeden Seval Özay'ın (41) Adana'da ölen teyzesinin cenazesinden döndükleri ortaya çıktı. Kazada kolu kırılan yolculardan Adem Kaya (54), kazada sürücünün uyumuş olabileceğini öne sürerek "Yolda buzlanma falan yoktu. Yarı uyur vaziyetteydim. Otobüsün uçtuğunu gördüm. Otobüsün altında kalan insanlar vardı. Çok kötüydü. Allah sabır versin" diye konuştu.



ZİNCİRLEME KAZA: 5 ÖLÜ
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ise biri çocuk 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Eşref Giren (61), eşi Hatice Giren (57), kızları şerife Mert (36), Hacer Mert (32) ve torunu Yavuz Selim Mert'in (5) cenazeleri, memleketleri Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi. Çanakkale'de yaşayan ailenin, Bursa'ya yakınlarının nişanına gittiği öğrenildi. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde de Murat Köylü idaresindeki cip telefon direğine çarptı. Kazada sürücü Köylü yaşamını yitirdi.

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Otobüs şarampole uçtu 8 ölü, 35 yaralı
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