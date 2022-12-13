Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye götürdü

Ulukent Mahallesinden şehir merkezine sefer yapan halk otobüsünde yolculuk yapan yaşlı kadın, yolda meydana gelen trafik kazasını görünce fenalaşarak bayıldı.

Otobüstekilerin müdahalesine rağmen kendine gelemeyen kadının durumunu gören şoför Şevket Yılmaz, otobüsü durdurup yolcuyu kontrol etti. Şoför Yılmaz, zaman kaybetmemek adına otobüsünü Fırat Üniversitesi Hastanesine yöneltti. Kornalar çalıp ikaz lambalarını yakan duyarlı şoför, güzergahından çıkarak kadını hastaneye yetiştirdi. Yaşlı kadın, sağlık çalışanları tarafından otobüsten indirilerek acil servise alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.