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Giriş Tarihi: 13.12.2022 22:19 Son Güncelleme: 13.12.2022 22:22

Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye götürdü

Elazığ'da belediye otobüsü seyir halindeyken yan yoldaki trafik kazasını gören yaşlı bir kadın bayıldı. Otobüs şoförü bayılan kadını hastaneye yetiştirirken o anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye götürdü

Ulukent Mahallesinden şehir merkezine sefer yapan halk otobüsünde yolculuk yapan yaşlı kadın, yolda meydana gelen trafik kazasını görünce fenalaşarak bayıldı.

Otobüstekilerin müdahalesine rağmen kendine gelemeyen kadının durumunu gören şoför Şevket Yılmaz, otobüsü durdurup yolcuyu kontrol etti. Şoför Yılmaz, zaman kaybetmemek adına otobüsünü Fırat Üniversitesi Hastanesine yöneltti. Kornalar çalıp ikaz lambalarını yakan duyarlı şoför, güzergahından çıkarak kadını hastaneye yetiştirdi. Yaşlı kadın, sağlık çalışanları tarafından otobüsten indirilerek acil servise alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye götürdü
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