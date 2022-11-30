Bartın’da 40 kişi yaralanmıştı... Otobüs şoförü tutuklandı

Bartın Zonguldak Karayolu Akçamescit köyü mevkiinde meydana gelen kazada Rize'den Zonguldak'a giden 31 yaşındaki Mustafa Ekşioğlu'nun kullandığı yolcu otobüsü, Akçamescit köyü mevkiisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, 3'ü otobüs personeli 40 kişi yaralanmıştı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan otobüs şoförü, taburcu edilmesinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. İlk ifadesinde "dalmışım" dediği öğrenilen sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanarak, Bartın Kapalı Cezaevine konuldu.
Öte yandan Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavileri tamamlandı. Şoför ve 2 otobüs görevlisi ile 32 yolcunun dün tedavilerinin tamamlamasının ardından kazada hafif yaralanan 5 kişi de bugün taburcu edildi.