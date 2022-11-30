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Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:00 Son Güncelleme: 30.11.2022 16:08

Bartın'da 40 kişi yaralanmıştı... Otobüs şoförü tutuklandı

Bartın'da dün Rize-Zonguldak seferini yapan yolcu otobüsün Bartın Zonguldak Karayolu Akçamescit mevkiinde şarampole yuvarlanması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında otobüs şoförü birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına sebebiyet vermesinden dolayı tutuklandı. Kaza nedeniyle tedavi gören hiçbir yaralı kalmadı.

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Bartın’da 40 kişi yaralanmıştı... Otobüs şoförü tutuklandı

Bartın Zonguldak Karayolu Akçamescit köyü mevkiinde meydana gelen kazada Rize'den Zonguldak'a giden 31 yaşındaki Mustafa Ekşioğlu'nun kullandığı yolcu otobüsü, Akçamescit köyü mevkiisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, 3'ü otobüs personeli 40 kişi yaralanmıştı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan otobüs şoförü, taburcu edilmesinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. İlk ifadesinde "dalmışım" dediği öğrenilen sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanarak, Bartın Kapalı Cezaevine konuldu.

Öte yandan Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavileri tamamlandı. Şoför ve 2 otobüs görevlisi ile 32 yolcunun dün tedavilerinin tamamlamasının ardından kazada hafif yaralanan 5 kişi de bugün taburcu edildi.

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Bartın'da 40 kişi yaralanmıştı... Otobüs şoförü tutuklandı
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