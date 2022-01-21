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Giriş Tarihi: 21.1.2022 11:55 Son Güncelleme: 21.1.2022 11:55

Otobüs şoförünü darp edenler gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Otobüs şoförünü darp edenler gözaltına alındı

İstanbul Sultanbeyli’de otobüs şoförünü maddi hasarlı kaza sonrası anlaşmazlık yüzünden darp ettikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 11ÜS sefer numaralı otobüsün şoförü Fatih Bulvarı'nda bir panelvanın aynasına çarptı. Çarpma sonucu çıkan tartışmada panelvandaki 5 kişi, Otobüs şoförüne saldırarak, darbetti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Otobüs şoförünün darbedildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ, 5 KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sonrası yaralanan otobüs şoförü, Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve tedavi oldu. Tedavisinin ardından Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi'ne giden otobüs şoförü, kendisini darbeden 5 kişiden şikayetçi oldu.

İnceleme sonucu; S.G. isimli şahsın idaresindeki otobüs seyir halinde iken, aynı cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir araçla otobüs arasında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği, taraflar arasında kaza raporu düzenleme konusunda anlaşmazlık yaşandığı ve S.G. isimli şahsın T.A.(31), H.A.(28) ve yaşı küçük Y.A.(16) isimli şahıslar tarafında darp edilerek yaralandığı belirlendi.

Olay sonrasında şüpheli şahısların olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilmiş, otobüs şoförünün ise 112 unsurlarında Hastaneye intikali sağlanmıştır. Şüpheli şahıslar yapılan titiz çalışma sonucu gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Otobüs şoförünü darp edenler gözaltına alındı
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