Haberler Yaşam Haberleri Otobüs şoförünü “deli bal” çarpmış!
Giriş Tarihi: 18.8.2022 20:03 Son Güncelleme: 18.8.2022 20:10

Otobüs şoförünü “deli bal” çarpmış!

Trabzon’da uyuduğu zannedilen otobüs şoförünün bol miktarda “Deli bal” yediği için rahatsızlanarak kaza yaptığı ortaya çıktı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Otobüs şoförünü “deli bal” çarpmış!

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. Kazada 6 araç zarar gördü, 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan otobüs şoförü O.N.K'nın kahvaltıda bol miktarda yediği deli baldan ötürü fenalaşarak otobüsün kontrolünü kaybettiğini iddia etti.

Kaza öğlen saatlerinde Yomra ilçesi Sancak Mah. Devlet Sahil Yolu Yomra kavşağında meydana geldi. Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan O.N.K'nin kullandığı 61 ADV 481 plakalı tur otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca arkadan çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü O.N.K ile diğer araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan otobüs şoförü O.N.K. polise verdiği ilk ifadesinde sabah kahvaltıda 'Deli Bal' yediğini ve bu nedenle kaza anı fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: 18 Ağustos 2022 bugün evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Son dakika: Türkiye Ukrayna arasında altyapı anlaşması!
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk indirim geldi: TCMB Ağustos 2022 faiz kararı ne oldu?
Son Dakika: İkinci el araç alım satımı yapanlar dikkat! Sahibinden.Com düzenlemeye gitti
MasterChef ana kadroya kim girdi? 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Son dakika: HDP'nin iç tüzüğü Kandil'de yazıldı! SABAH, HDP kapatma davasına delil olacak çok önemli ifadeye ulaştı
Demir Yumruk örgütünde “hakim sevgili” şoku! Örgüt liderinin telefonundan “Yasak aşk” yaşadığı hakim çıktı
Banka banka Emekli promosyon ücretleri 2022 açıklandı! Emekli promosyon veren bankalar 8 bin TL’yi aştı!
YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu 2022 için gözler ÖSYM'de!
SON DAKİKA: RTÜK'ten Netflix ve Spotify kararı
ARKADAŞINA GÖNDER
Otobüs şoförünü “deli bal” çarpmış!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA