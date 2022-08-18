Otobüs şoförünü “deli bal” çarpmış!

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. Kazada 6 araç zarar gördü, 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan otobüs şoförü O.N.K'nın kahvaltıda bol miktarda yediği deli baldan ötürü fenalaşarak otobüsün kontrolünü kaybettiğini iddia etti.

Kaza öğlen saatlerinde Yomra ilçesi Sancak Mah. Devlet Sahil Yolu Yomra kavşağında meydana geldi. Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan O.N.K'nin kullandığı 61 ADV 481 plakalı tur otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca arkadan çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü O.N.K ile diğer araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan otobüs şoförü O.N.K. polise verdiği ilk ifadesinde sabah kahvaltıda 'Deli Bal' yediğini ve bu nedenle kaza anı fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.