Haberler Yaşam Haberleri Otobüs tekerleğinde umuda yolculuk
Giriş Tarihi: 9.1.2023

Otobüs tekerleğinde umuda yolculuk

Otobüs tekerleğinde umuda yolculuk
İstanbul'da, Yunanistan'a gitmek üzere yola çıkan bir otobüsün lastik bölümündeki alana saklanan Filistin uyruklu 2 kişi, Beyoğlu zabıta ekiplerince yakalandı. Talimhane bölgesinde otobüste bir arızadan şüphelenen şoför aracı durdurup aşağıya indi. Durumun zabıta ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri otobüste yaptıkları kontrolde iki kişinin lastik bölümündeki alana gizlice girdiğini tespit etti. Lastik bölümünden çıkartılan Filistin uyruklu kişilerin Avrupa'ya kaçmak için böyle bir plan yaptıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ali Koç'tan Galatasaray derbisi sonrası taraftara mesaj: Dünyanın sonu değil
Son dakika! Başkan Erdoğan: Seçim tarihi güncellenebilir
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Kadıköy'de Aslan, Fenerbahçe'yi avladı! Galatasaray, 3 golle zirvede farkı açtı...
Hamdi Alkan kızı Zeynep’i Survivor’a uğurladı! "En zor vedalardan biri"
Asılırsınız oğlum!
Son dakika | Rusya'nın intikamı ağır oldu! Askeri kışlaya düzenlenen saldırıda 600 Ukraynalı askeri öldürüldü
Çin'de 3 yıl sonra bir ilk! Kovid-19 salgını nedeniyle kapattığı sınırlarını açtı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Akıllarınca operasyon çekiyorlar...
Biz buradayız ama evlerimiz nerede?
ARKADAŞINA GÖNDER
Otobüs tekerleğinde umuda yolculuk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA