Otobüs tekerleğinde umuda yolculuk

İstanbul'da, Yunanistan'a gitmek üzere yola çıkan bir otobüsün lastik bölümündeki alana saklanan Filistin uyruklu 2 kişi, Beyoğlu zabıta ekiplerince yakalandı. Talimhane bölgesinde otobüste bir arızadan şüphelenen şoför aracı durdurup aşağıya indi. Durumun zabıta ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri otobüste yaptıkları kontrolde iki kişinin lastik bölümündeki alana gizlice girdiğini tespit etti. Lastik bölümünden çıkartılan Filistin uyruklu kişilerin Avrupa'ya kaçmak için böyle bir plan yaptıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.