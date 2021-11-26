Toplam 4 tır ile bir otobüsün karıştığı trafik kazasının ardından bölgeye hem Afyonkarahisar hem de Denizli'den 112 Acil Servis ambulansları sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, ekipler otobüste hostes olarak çalıştığı öğrenilen Selma Tekol isimli kadının öldüğünü belirledi.





Otobüs ve tırların karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı | Video

Kazada yaralanan Serkan Kayaaltı, Kamil Usta, Adnan Başak ve Bilal Altındaş Afyonkarahisar ile birlikte Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüste bulunan 31 yolcu ise durumlarının iyi olduğunu belirterek, tedaviyi kabul etmedi. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.