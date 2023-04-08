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Giriş Tarihi: 8.4.2023 22:58 Son Güncelleme: 8.4.2023 23:42

Otobüs yangınında facia son anda önlendi

Mardin’in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motorunda yangın çıktı. Çıkan yangın arkadan gelen otobüs şoförü, muavin ve köylülerin müdahalesi ise büyümeden söndürüldü.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Otobüs yangınında facia son anda önlendi

Alınan bilgiye göre, olay bugün saat.15.30 sıralarında Nusaybin uluslararası İpekyolu üzeri Tilkitepe köyü mevkisin'de meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ACS 980 plakalı yolcu otobüsü Irak'tan gelerek Diyarbakır yönüne seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

Otobüs sürücüsü yangını fark ederek otobüsü sağa çeken yolcular panikle otobüsten indirildi. Aynı yöne giden bir otobüs şoför, muavini yangına, yangın söndürme tipleriyle ve köylüler ise suyla yangına müdahale ederek otobüs tamamen yanmadan ve bir faciaya neden olmadan söndürüldü.
İhbar üzerine 112 Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan otobüs motoruna soğutma çalışmaları yapıldı.Yangında kullanılamaz hale gelen otobüs çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken otobüs yolcuları bir başka otobüse aktarıldı. Yangınla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Otobüs yangınında facia son anda önlendi
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