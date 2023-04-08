Otobüs yangınında facia son anda önlendi

Alınan bilgiye göre, olay bugün saat.15.30 sıralarında Nusaybin uluslararası İpekyolu üzeri Tilkitepe köyü mevkisin'de meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ACS 980 plakalı yolcu otobüsü Irak'tan gelerek Diyarbakır yönüne seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

Otobüs sürücüsü yangını fark ederek otobüsü sağa çeken yolcular panikle otobüsten indirildi. Aynı yöne giden bir otobüs şoför, muavini yangına, yangın söndürme tipleriyle ve köylüler ise suyla yangına müdahale ederek otobüs tamamen yanmadan ve bir faciaya neden olmadan söndürüldü.

İhbar üzerine 112 Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan otobüs motoruna soğutma çalışmaları yapıldı.Yangında kullanılamaz hale gelen otobüs çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken otobüs yolcuları bir başka otobüse aktarıldı. Yangınla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.