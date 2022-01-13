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Giriş Tarihi: 13.1.2022 16:20 Son Güncelleme: 13.1.2022 16:49

Otobüse maskesiz bindi! Yaptığı hareket pes dedirtti!

DHA
Otobüse maskesiz bindi! Yaptığı hareket pes dedirtti!

Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı... Belediye otobüsüne maskesiz binen kadın yolcu, şoför tarafından maske takması istenince belediyeye telefon açıp şoförü "Maskemi takmak istemiyorum, takmayacağım. Şoför bu kadar insanı işine, okuluna geç bırakıyor" diyerek şikayet etti. Şoförün aracı hareket ettirmeyerek polise haber vermesi üzerine kadın otobüsten indiği öğrenildi.

Belediye otobüsünde maskesiz yolcu terörü | Video

Akılalmaz olay, merkez Osmangazi ilçesi Terminal- Ovaakça Mahallesi hattında hizmet veren 17 numaralı ring otobüsünde yaşandı. Sabah erken saatte otobüse binen kadın yolcu, otobüs şoförü tarafından maskesini takması için uyarıldı. Kadın, şoförün uyarılarına rağmen maske takmadı. Duruma tepki gösteren diğer yolcular da kadının maskesini takmasını isteyince tartışma çıktı. Otobüs şoförü, maskesini takmamak için direnen kadının otobüsten inmesini, yoksa aracı hareket ettirmeyip polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine bağırmaya başlayan kadın, cep telefonundan BURULAŞ'ı arayarak şoförü şikayet etti. Maskesiz kadın, telefonu açan görevliye, "Maskemi takmak istemiyorum, takmayacağım. Şoför bu kadar insanı işine, okuluna geç bırakıyor. İnat etti, hareket etmiyor. Gitmek zorunda. 'Polis çağıracağım' diyor. 10 dakikadır bekliyor. Şoförünüze söyleyin, hareket etsin. İnsanları mağdur etmesin" diye konuştu.
Kadının tavrı karşısında yolcular ne söyleyeceklerini şaşırırken, o anlar otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Maske takmamakta direnen kadın yolcunun, şoförün aracı hareket ettirmeyerek polise haber vermesi üzerine otobüsten indiği öğrenildi.

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Otobüse maskesiz bindi! Yaptığı hareket pes dedirtti!
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