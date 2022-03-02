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Giriş Tarihi: 3.3.2022

Otobüsle Taksim turu yapıp döndü

Otobüsle Taksim turu yapıp döndü
İSTANBUL Okmeydanı'nda İETT otobüsüne binen sahipsiz köpek, Taksim turu yaptıktan sonra bindiği yere tekrar gelince indi. Çevredekilerin "Zeytin" ismini verdikleri köpek, Okmeydanı'nda durakta İETT otobüsüne bindi. Yolculara aldırmayan köpek, dışarıyı da izlemeyi ihmal etmedi. Köpek bir süre sonra koltuğa uzanarak uyudu. Otobüsün şoförü ile yolcular köpeğin bu yolculuğunu cep telefonu kamerasına kaydetti. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştığını söyleyen otobüs şoförü Cezair Çakır, "Üşümüştü. Ben de indirmeye kıyamadım" diye konuştu. DHA

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Otobüsle Taksim turu yapıp döndü
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