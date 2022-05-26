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Giriş Tarihi: 26.5.2022 22:43

Otobüsle yolculuk yaparken uyuşturucu taşıyan iki kişi gözaltına alındı

İHA
Otobüsle yolculuk yaparken uyuşturucu taşıyan iki kişi gözaltına alındı

Kastamonu jandarma ekipleri otobüsle yolculuk yaparken uyuşturucu taşıyan iki kişi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik icra edilen çalışmalar neticesinde, İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen B.Ö. (36) ve Ö.T. (38) isimli şahıslar, Hanönü ilçesinde otobüsten inmelerine müteakip üstlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 5 gram metamfetamin, 1 adet içme aparatı ve şahısların evlerinde yapılan aramada da 15 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.Ö. ve Ö.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Otobüsle yolculuk yaparken uyuşturucu taşıyan iki kişi gözaltına alındı
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