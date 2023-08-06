Otobüste büyük panik! Cep telefonu patladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinden başlayarak, Derince, İzmit'ten geçip, Kandıra İlçesi Kerpe mevkiine yolcu taşıyan halk otobüsünde, sabah saatlerinde büyük panik yaşandı. Pazar günü, sıcaklardan kaçıp denize gitmek isteyen çok sayıda vatandaş otobüste korku dolu dakikalar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; Otobüs İzmit-Kandıra yoluna girip Çayırköy mevkiini henüz geçmişken bir patlama sesi duyuldu. Araçtaki bağırışmalar üzerine, araç şoförü hemen arası yolun kenarına çekip otobüsün kapıları açtı. Yolcular panik halinden kapıdan inerken, araçta bulunan bir yolcuya ait telefonun kendiliğinden patladığı öğrenildi. Patlama sonrası alev alan telefonunun, kapılar açılır açılmaz hemen dışarı atıldığı görüldü. O anlar bu şekilde kayıt altına alındı.