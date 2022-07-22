Otobüste kadının fotoğrafını çekmişti: Gizli çekime uzlaşma ihtimali

Kadıköy - Ataşehir hattındaki bir İETT otobüsünde 6 Haziran tarihinde hareketli dakikalar yaşanmıştı. İddiaya göre mühendis Muhsin B., cep telefonuyla yan koltukta oturan E.A. isimli kadının fotoğraflarını çekmiş, durumu fark eden kadın çılgına dönerken yolcuların müdahale ettiği 2 çocuk babası Muhsin B. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

200 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Muhsin B., adliyeye getirilmişti. Savcılıktan 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan tutuklanma talebiyle Hakimliğe sevk edilen şüpheli adam, kendisini telefonunun bozuk olduğunu söyleyerek savunmuştu. Şüpheli Muhsin B., adli makamlarca müştekiye ve evine 200 metreden fazla yaklaşmama şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

DOSYA UZLAŞTIRMAYA GİTTİ

Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, dosyayı tarafların anlaşarak uzlaşabilmesi adına Uzlaştırma Büro'ya gönderdi. Soruşturma dosyasında taraf olan şüpheli Muhsin B. ve müşteki E.A.'ya uzlaşmacı atanırken tarafların uzlaşıp uzlaşmayacağı ise merak konusu oldu. Tarafların uzlaşamaması halinde ise dava açılması bekleniyor.