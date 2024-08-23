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Giriş Tarihi: 23.8.2024 16:04 Son Güncelleme: 23.8.2024 16:21

Otobüste kalp krizi geçirdi; İşte o anlar kamerada

Sivas'ta özel halk otobüsünde kalbi durarak aniden oturduğu koltuktan düşen Sadettin Tosun'u şoför Serkan Y., en yakın aile sağlığı merkezine ulaştırdı. Buradan da Numune Hastanesi'ne sevk edilen Tosun, tedaviye alındı. Olay anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Otobüste kalp krizi geçirdi; İşte o anlar kamerada

Olay, saat 09.30 sıralarında Bülbüller hattında çalışan bir halk otobüsünde meydana geldi. Serkan Y. yönetimindeki 58 H 0171 plakalı halk otobüsünde ön koltukta seyahat eden Saadettin Tosun, fenalaşıp düştü.


Otobüste kalp krizi geçirdi! O onlar kamerada | Video


ŞOFÖR GÜZERGAH ÜZERİNDEKİ HASTANEYE SÜRDÜ!

Diğer yolcuların uyarısı üzerine şoför, aracı güzergah üzerinde bulunan Tuzlugöl Aile Sağlığı Merkezi'ne sürdü. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve kalbi duran Tosun'a sağlık ekipleri otobüsün içerisinde uzun süre kalp masajı yaptı.

Saadettin Tosun, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tosun'un kalp krizi geçirdiği anlar ve diğer yolcuların yardıma koşması ile yaşanan panik halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

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Otobüste kalp krizi geçirdi; İşte o anlar kamerada
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