Otobüste kalp krizi geçirdi; İşte o anlar kamerada



Otobüste kalp krizi geçirdi! O onlar kamerada | Video



ŞOFÖR GÜZERGAH ÜZERİNDEKİ HASTANEYE SÜRDÜ!



Diğer yolcuların uyarısı üzerine şoför, aracı güzergah üzerinde bulunan Tuzlugöl Aile Sağlığı Merkezi'ne sürdü. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve kalbi duran Tosun'a sağlık ekipleri otobüsün içerisinde uzun süre kalp masajı yaptı.