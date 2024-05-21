Otobüste okul müdürü ile oğlu saldırmıştı: Acı haber geldi...

Sanıklar hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan Mersin 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede her iki tarafın da birbirini yaraladığı, ayrıca küfür ve hakaret suçu işlediğine yer verildi. Hakim karşısında çıkan İsmet Turan, 'kasten yaralama' suçunda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası çarptırılıp tahliye edildi. Bir önceki duruşmada tahliye edilen A.O.T.'nin Çocuk Mahkemesi'nde yargılanması ise sürüyor.