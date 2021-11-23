Otobüste rahatsızlanan kadın hastaneye götürüldü

Olay, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Güney çevreyolu hattında sefer yapan belediye otobüsünde bir kadın aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Yolcular kadına yardımcı olmaya çalışırken, şoför Murat Şap da güzergahını değiştirerek otobüsü hastaneye sürdü. Korna çalarak hastaneye devam eden otobüs şoförü, hastayı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne yetiştirdi. Yol kenarına getirilen tekerlekli sandalye ile alınan hasta, acil servise götürülerek tedaviye alındı. İsmi öğrenilemeyen hastanın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin yapılmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.