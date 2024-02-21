Otobüsteki yumruklu saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Hakimlikten duyarlı karar: Hasta küçük bir çocuk var

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İfadesinin devamında olay günü oğluyla birlikte olduğu söyleyen şüpheli, "Hem yanımda bulunan eşyalarım nedeniyle hem de oğlumun özel durumu nedeniyle kucağımda yolculuk yapamamaktaydım. Müştekinin yer talep etmesi üzerine kendisine durumu izah etmeme rağmen alaycı sözler ile tahrik etmiş ve ısrarcı olmuştur. Ayrıca bana bağırarak tekrar çocuğumu almamı istemiştir. Bahsettiğim nedenler ile bir anlık öfke ile olay gerçekleşmiştir. Beni azarlayarak ve çocuğumun yanında aşağılar şekilde konuşması nedeniyle olay meydana gelmiştir. Pişmanım, benim daha önce yapmadığı ve normalde de yapmayacağım bir davranıştır" şeklinde konuştu.

HAKİMLİKTEN "TEDAVİ GÖREN ÇOCUK" TESPİTLİ EV HAPSİ KARARI

Hakimlik, şüphelinin her ne kadar kuvvetli suç şüphesi gösterir somut deliller mevcutsa da şüphelinin bakıma muhtaç, tedavi gören küçük çocuğunun bulunması nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının daha ölçülü olacağına kanaat getirdi. Sorgusu sonrası şüpheli Muharrem B., konutu terk etmemek şartıyla ev hapsi uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.