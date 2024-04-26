Otobüsten düşen kadının gözü yaşlı eşi: “Bu apaçık cinayete teşebbüstür”

Adana'da kapısı açık seyir halindeki özel hal otobüsünden yola düşerek başını asfalta çarpıp ağır yaralanan 75 yaşındaki Hatice Sabahi'nin hayati tehlikesi devam ediyor. 6 çocuk annesi yaşlı kadının eşi emekli öğretmen Cemil Sabahi (74), "Bu apaçık cinayete teşebbüstür. Kapıyı neden açık bırakmış, bilemiyorum. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Adli kontrol verilerek serbest bırakılmış. Eşimin beyin kanaması ameliyatla durduruldu. Uzun süredir de uyutuluyor. Üstelik vücudunda çok sayıda kırık var. Son derece berbat durumdayım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren talihsiz kadının oğlu Selahattin Sabahi ise: "Annemin hayati tehlikesi sürüyor. Kırıkları tedavi edilemiyor. Sürücüden şikayetçiyiz. Salıverilmesine anlam veremedim" dedi.

ÖDEME YAPMAK İSTERKEN…

Kaza, 24 Nisan'da Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi, Güney Kampüs Yolu'nda meydana geldi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kontrole giden Hatice Sabahi, evine dönmek için Vedat K.'nin kullandığı 01 J 0364 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Sürücünün direksiyon başında sigara içtiği otobüs, kapısı açık şekilde ilerlerken yaşlı kadın, otobüs kartını göstermek için ayağa kalktı. Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşüp, başını asfalta çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Sabahi'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Sürücü ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.

ENTÜBE EDİLDİ

Hastanede ameliyata alınan 6 çocuk annesi Sabahi'nin beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi. Kafatasında biriken kan boşaltılan Sabahi, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Sabahi'nin emekli öğretmen eşi Cemil Sabahi ile çocukları hastaneye giderek, gelecek iyi bir haberi beklemeye başladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Vedat K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR"

Eşinin hayati tehlikeyi atlatamadığını anlatan Cemil Sabahi, "Bu apaçık cinayete teşebbüstür. Kapıyı neden açık bırakmış, bilemiyorum. Bir litre az mazot yakmak için mi böyle yapıyorlar? Ayrıca sigara içiyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Adli kontrol verilerek serbest bırakılmış. Eşimin beyin kanaması ameliyatla durduruldu. Uzun süredir de uyutuluyor. Üstelik vücudunda çok sayıda kırık var. Hayati tehlikeyi atlatabilirse, kırıklarına bakılacak. Son derece berbat durumdayım" diyerek gözyaşı döktü.

"SÜRÜCÜDEN ŞİKAYETÇİYİZ"

Oğlu Selahattin Sabahi ise kapısı açık giden otobüsler konusunda tedbir alınması gerektiğini belirterek, "3 gündür hastanedeyiz, otobüsleri takip ediyorum ve hala kapıları açık geziyorlar. Buna bir son verilmesini istiyorum. Adana'nın bu ciddi sorununun çözülmesi lazım. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Annemin hayati tehlikesi sürüyor. Kırıkları tedavi edilemiyor. Sürücüden şikayetçiyiz. Salıverilmesine anlam veremedim" dedi.